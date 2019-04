Ázerbajdžán – Na kole do odlehlých vesnic v horách a poušti

V místní Krajské knihovně Vysočiny proběhne vtipná a poutavá beseda šumperského cyklocestovatele Radomíra Čížka. Ten odletěl v dubnu 2018 na sólo výpravu do turisty neobjeveného Ázerbájdžánu. Jeho hlavním cílem bylo strávit noci v chalupách obyčejných lidí žijících v odlehlých horských vesničkách, kde končí cesty a kde se skrývá fascinující svět, který vás přenese zpátky v čase. Proč se rozhodl dobrovolně stoupat do strmých kopců Kavkazu a proč vedla jeho trasa do neznámých vesnic, které najdete pouze na detailních mapách? Protože právě v těchto nejzapadlejších koutech světa máte největší šanci potkat dobrosrdečné lidi, kteří na projíždějícího cyklistu nejprve zírají jako na mimozemšťana, aby ho již za pár okamžiků začali uctívat jako krále. A přestože sami žijí z mála, pro svého hosta by se rozdali. Jak se šlape v mínus dvou stupních? Jak (ne)chutná jízda v protivětru po dálnici plné kamionů? Kdo vyhrál závod s koněm? Kolikrát a kde všude ho pozvali na čaj? A jak se zachovat, když se na vás vyřítí smečka pěti pasteveckých psů?