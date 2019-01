Biograf v knihovně - Piripkura

Kdy: pondělí 29. října od 19.00, vstup zdarma

Kde: Havlíčkův Brod, m-centrum

Co: Promítání brazilského filmu z roku 2017. Uprostřed Amazonie žijí poslední dva původní obyvatelé pralesního kmene Piripkura. Jejich nejcennějším majetkem je oheň a jejich přežití závisí na osudu džungle, kterou obývají. Jair Candor je koordinátor projektu na ochranu deštného pralesa. Společně se štábem podniká cesty do hlubin džungle, aby se tu setkal s Pakyîem a Tamanduou – posledními členy kmene Piripkura. Těm se jako jediným podařilo přežít střet s dřevařskými firmami, které likvidují kus po kusu amazonské pralesy. Do civilizace se tato dvojice vydává pouze v případě, že jim vyhasne oheň. Film je důležitým svědectvím o tom, že uprostřed pralesa stále žijí příslušníci domorodých kmenů. Tato skutečnost totiž jako jediná legálně brání úplné devastaci zbytku amazonských pralesů. Film je pomítán v rámci projektu Promítej i ty!