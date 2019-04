Místní kulturní zařízení zve na cestopisnou přednášku Jiřího Kaláta „Pěšky do Santiaga de Compostela“… aneb zimní cesta na konec světa. Poutní cesta do Santiaga de Compostela, „mainstreamová pruda,“ řekne mnoho lidí a mají vlastně trochu pravdu. V roce 2016 se na cestu do města, kde spočívají ostatky Svatého Jakuba Staršího, vydalo přes tři sta tisíc lidí. Kolem 50% z nich pouť šlape v letních měsících, v zimě však nechodí skoro nikdo. Prázdné pěšiny, kostely i albergue (ubytovny), tak nabízejí prostor k rozjímání a „poutní“ atmosféra je mnohem hmatatelnější, než ve zbylých částech roku. V lednu 2017 vyšlo z různých míst v Evropě 1355 poutníků, tedy 0,45% z celoročního počtu – a Jiří Kalát byl jedním z nich.