Kdy: pondělí 3. prosince od 17.00, vstupné 50 Kč

Kde: Ždírec nad Doubravou, zasedací místnost městského úřadu

Co: Cestopisná přednáška Západní Afrika - přednášející Tomáš Kubeš. Tradice i současnost. Devět zemí - devět příběhů. Zážitky z cest po Západní Africe během 6 let od Senegalu do Beninu. Příroda, národní parky, přeplněná města, cestování na střeše auta, i na velbloudech, hliněné mešity, karnevaly, tradiční slavnosti masek, tržiště, koloniální historie, divoké bary i setkání u přeslazeného čaje. To vše jsou příběhy pulsující Západní Afriky, která je jedním krokem v civilizaci a druhým ve světě dávných zvyků a rituálů.