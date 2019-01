Co frčelo před 100 lety – testík pro děti

Dětské oddělení místní KKV si na měsíc září a říjen připravilo pro děti další soutěž o ceny, tentokrát na téma „Co frčelo před 100 lety“. Soutěžící děti zodpoví několik jednoduchých otázek na dané téma. Pokud jim nebudou stačit jejich chytré hlavičky, mohou využít knih a časopisů na Dětském oddělení KKV. Na Dětském oddělení budou až do 31. října připraveny soutěžní kartičky. Správné odpovědi budou slosovány a pěti výhercům bude předána odměna. Soutěž je určena dětem od 6 do 15 let (registrovaným dětským návštěvníkům KKV).

Kde: Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny