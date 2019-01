Den s Rychtářem 2018

Tradiční jednodenní open air festival. Skvělé pivo z pivovaru Rychtář, bohatý hudební program, pivní soutěže i prohlídky pivovaru. Na to vše se mohou těšit návštěvníci tradičních hlineckých slavností piva. Každoroční akce má v regionu letitou tradici a je spojena s unikátní atmosférou pivovarského prostředí s vysokou návštěvností. Letos uběhne 105 let od uvaření první várky hlineckého piva Rychtář. Velkolepou oslavu 100 let si návštěvníci užili už před pár lety, nicméně hlinecký pivovar pokračuje v tradici akce s nemenším nasazením, a tak se příchozí mohou těšit na oblíbenou akci, které jim otevře celý pivovar. V amfiteátru vyroste podium s bohatým hudebním programem, na nádvoří pivovaru budou probíhat doprovodné aktivity a samozřejmě na výčepech naleznou všechna piva značky Rychtář včetně výročního speciálu a dalších unikátních piv. Tento rok se hosté mohou těšit na koncerty Janka Ledeckého a kapel Krucipüsk, Walda Gang, Visací zámek, Jelen a Th!s. Návštěvníci se navíc budou moci od 13.30 až do setmění proletět americkým čtyřmístným vrtulníkem Robinson R 44.