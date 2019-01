Divadelní Přibyslav: Kurz efektivního rodičovství

Kdy: pátek 30. listopadu od 19.00, vstupné 80/60 Kč

Kde: Přibyslav, Kulturní dům

Co: Místní KZ pořádá letos již 35. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů Divadelní Přibyslav. Připravena jsou nejen divadelní představení, ale také koncert, výstava fotografií pana Fanty z letošního Pyrocaru a samozřejmě slavnostní zakončení s vyhlášením nejvěrnějšího diváka DP 2018. V rámci této akce se můžete těšit i divadelní komedii „Kurz efektivního rodičovství“ v provedení havlíčkoborovského DS JenTak. Prvotina mladé české autorky Šárky Fenykové byla původně napsána pro potřeby amatérského divadelního spolku, kterého je sama autorka také aktivní členkou. Sklidila velké nadšení u publika nejenom na domácí scéně, ale také na zájezdových představeních. Komedie o tom, co vše může způsobit jedna zapomenutá žádost o adopci. Hra vypráví osudy dvou rodin, Povolných a Lípových, které spojuje vzájemné přátelství jak rodičů, tak dětí. Rodině Povolných se jednoho dne ozvou se zprávou, že pro ně konečně mají k adopci dítě, o které před léty, než se jim podařilo zplodit vlastní děti, nyní již téměř dospělé, žádali. Jolana je představou miminka přímo nadšena. Vzniklou situaci však odlišné vnímají jak manžel Václav, tak dvojčata Ema a Jiří, kteří začnou dělat vše pro to, aby matku od úmyslu pořídit jim sourozence odradily.