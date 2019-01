Divadlo Kalich: Bez předsudků

Kdy: úterý 4. prosince od 19.00, vstupné 540/520/500 Kč

Kde: Havlíčkův Brod, Městské divadlo a kino Ostrov

Co: Pražské Divadlo Kalich uvede lechtivou komedii o kamarádství a tajemstvích fungování dvou zdánlivě nespojitelných světů – ženského a mužského. Hra se odehrává v motelu, kde musí v jediném volném pokoji neplánovaně přespat Diego s Fionou, dva letití přátelé. Společná noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. Bez předsudků je tedy výtečnou komedií předně o kamarádství, o tajemstvích, o zvědavosti a hlavně - o nás, jejích divácích. Stáváme se svědky vtipného, vybroušeného, velmi trefného a místy i dojemného slovního souboje obou postav. A nebyli by to Jana Paulová s Pavlem Zedníčkem, aby k němu nepřidali řadu nezapomenutelných gagů.