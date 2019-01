Dny města Chotěboře potrvají celý týden a nabídnou bohatý program. Ten ve středu zahájí Školní akademie ZŠ Smetanova od 17 hodin v sokolovně, a následuje přednáška 100 let vzniku ČSR od 18 hodin v podkroví knihovny, ve čtvrtek proběhne od 9 do 16 hodiny Den otevřených dveří na Městském úřadě, odhalení obrazu Milana Lepešky v 17 hodin v prostorách základní umělecké školy, Koncert Žako od 18 hodin v sále Základní umělecké školy a dále divadelní představení Charleyova teta v podání žáků 9. tříd ZŠ Smetanova od 19 hodiny v místním kině. V pátek proběhne od 19 hodin v kinosále předání Cen města Chotěboř, v doprovodném programu se představí TK Ella Chotěboř, Tanja a saxofonistka Andrea. V sobotu program na náměstí od 13 hodiny zahájí kapela Za notou a pak již bude násladovat předání ocenění zasloužilým fotbalistům, představení divadla Schod – pohádka pro děti i dospělé, komentované prohlídky hasičské techniky, vystoupení kaskadérů na kolech Ridewheel, bubenická show pod vedením Luboše Pavlíka, křest knihy 100 let fotbalu v Chotěboři, exhibice borců Box clubu Chotěboř, fotbalová exhibice + soutěž pro diváky, vystoupení kapely Janda band, pivní soutěž, od 20 hodiny se přestaví hlavní hvězda programu – zpěvačka Leona Machálková a závěr sobotní akce bude patřit kapele Nuklear.

Na letním stadionu bude od 8 hodin probíhat Okresní hasičská soutěž, na zimním stadionu od 9 hodiny soutěž mažoretek Juniorská hůlka. Program Dnů města bude zakončen v neděli 24. června fotbalovým odpolednem na letním stadionu. Od 14.00 budou oceněni bývalí hráči místního klubu, pak následují předzápasy, mládežnické exhibice, doprovodný program a od 17 hodiny se představí v exhibičním zápase fotbalisté FC Chotěboř proti druhému celku nejvyšší fotbalové ligy – SK Slavia Praha.

Kde: Chotěboř, podkroví knihovny, sokolovna, sál Základní umělecké školy, kino Chotěboř, náměstí T.G.M., letní stadion