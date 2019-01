Dny všední a sváteční za první republiky

Kdy: čtvrtek 6. prosince od 17.00

Kde: Havlíčkův Brod, budova České pojišťovny

Co: Přednáška PhDr. Jany Beránkové. Život obyčejných lidí, kteří před 100 lety chodili do práce, starali se o děti i o domácnost. Jinak utíkal čas na venkově, jinak ve městech. Měli své denní starosti, ale i radosti, zábavu a volné dny. O péči o domácnost, výchovu dětí, obstarávání nákupů i vaření jídla se staraly ženy, muži chodili za prací mimo domov, děti do škol. Přesto žili jinak než my dnes.