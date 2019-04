V rámci každotýdenních úterních vycházek (rychlostí 3 km/hodinu), pořádaných havlíčkobrodským Klubem českých turistů e pro zájemce uskuteční turistický pochod do Zruče nad Sázavou. Odjezd vlakem v 8.00 hodin z havlíčkobrodského nádraží do stanice Světlá n. S. s přestupem do Vlastějovic. Trasa měří asi 9 km. Vedou M. Domkářová a M. Beránková.