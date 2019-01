Expedice Colorado river

Cestopisná beseda Jiřího Jůzla. 21 dní a 360 km v náročných peřejích kultovní vodácké řeky Colorado River v proslulém americkém Grand Canyonu. Zkušenosti a nezbytné vodácké srdce. To jsou předpoklady k cestě na divokou řeku Colorado v USA. Její peřeje jsou zběsilé a nebezpečné. Zdolání řeky Colorado je nejen fyzicky, ale i psychicky velmi náročné. „Když jsme dojeli do cíle, tekly mi slzy a byl jsem šťastný. Byl to splněný vodácký sen, můj životní zážitek," září štěstím trutnovský dobrodruh Jiří Jůzl.