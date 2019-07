Festival fantazie 2019

Ve městě probíhá největší festival popkultury v České republice. Doslova fantastická dovolená a zábava pro fanoušky, hráče i celé rodiny. Přehlídka filmů, videohry a stolní hry, soutěže, besedy se zahraničními herci a domácími hosty, workshopy, přednášky, párty. Festival fantazie se koná již od roku 1996 a má nejbohatší program z obdobných akcí ve světě! Ve čtyřech budovách a venkovním prostoru přináší zábavu pro příznivce nejen sci-fi, fantasy a hororu v hrách, filmech, seriálech, anime, comicsech, knihách, hudbě, divadle a na internetu (Potterfan, Display Linie, ComicsCon, FFCosplay, ThroneCon, Zeměplocha, Orclimpijáda, Klasikon, GateCon, BroadwayCon, TrekFEST…). Známé fenomény i novinky - Doctor Who, Stargate, Star Trek, Star Wars, Harry Potter, Hra o trůny, Pán prstenů. Program je ale určený nejen fanouškům fantastiky. Přináší desítky filmů, více než tisíc pořadů (soutěže, workshopy, besedy, přednášky) běžících v 15 programových liniích zároveň, velkou videohernu a jednu z největších heren stolních her v ČR. Představí i slavné hosty - známé herce ze seriálů a filmů. Přednáškový program probíhá denně od 9.00 do 1.00, herní program ještě o hodinu déle, hudební a společenský program až do 4 hodiny ranní. Více se dozvíte na http://www.festivalfantazie.cz/nejdulezitejsi/.