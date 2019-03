Festival Jeden svět Havlíčkův Brod 2019 končí

V místním Klubu Oko pokračuje závěrečným dnem festival dokumentárních filmů Jeden svět. Nedělní promítání zahájí od 15 hodin film švédsko/norsko/dánský film z r. 2018 „Rekonstrukce Utøyi“. Jak se dá zrekonstruovat něco tak strašlivého? Několik přeživších se pomocí intimního scénického experimentu pokusilo zprostředkovat zážitek útoku na norský letní tábor v roce 2011. Od 17.15 následuje rakouský film z r. 2018 „Vítejte v Sodomě“. Býval to africký močál. Dnes je to obří skládka vyřazené evropské elektroniky a jedno z nejjedovatějších míst na světě. Přesto ghanské Agbogbloshie kypí čilým ruchem. Po filmech následují debaty.Den a celý festival zakončí promítání německo/polského filmu z loňského roku „Vesnice plavajících krav“. Co se stane, když tři neohipíci z Berlína dorazí na farmu do východního Polska? Humorný dokument zachycuje střet vzletných představ s tvrdou vesnickou realitou.