Filmové OKO

V rámci Filmového OKA bude v Klubu OKO promítána francouzská komedie z r. 2017 Někdo to rád zahalené. Mladý pár Armand a Leila studují politologii. Na konci studia, mají v úmyslu odjet do New Yorku, kde chtějí absolvovat stáž v OSN. Když se Leilin starší bratr Mahmoud vrátí z dlouhého pobytu v Jemenu, který ho radikálně změnil, postaví se proti milostnému vztahu své sestry a rozhodne se, že mladý pár za každou cenu rozdělí. Pokud se chce Armand dostat do Mahmoudovho bytu a znovu se vidět s Leilou, nemá na výběr: musí si obléct nikáb, celotělový závoj! Na druhý den zazvoní u Leiliných dveřích jistá Šeherezáda se zahalenou tváří, která Mahmouda nenechá chladným.