Filmové OKO

V rámci Filmového OKA bude promítán český dokument z r. 2017 Nepřesaditelný! JéXDé, jedna z ikon časopisu Reflex a nepřehlédnutelná postava české novinařiny posledních pětadvaceti let, pod filmovým drobnohledem Igora Chauna. Kdo je ve skutečnosti svérázný novinář Jiří X. Doležal, o němž bylo napsáno sedm diplomových prací? Jakou roli v jeho životě hraje časopis, do něhož píše pětadvacet let? A jakou roli v něm hrají ženy? A zakázané látky? A pravěk? A samota? A smrt? Na tyhle a další otázky odpovídá s dech beroucí otevřeností dokument režiséra Igora Chauna.