Filmové OKO

V rámci Filmového OKA bude v Klubu OKO promítáno české komediální drama Kristiny Nedvědové r. 2019 Sněží. Po svatbě svého otce se Tereza se svým přítelem a sestrou vydává do domu babičky. O babičku a dům se stará jejich matka. Tereze se zdá, že v domě je všechno tak nějak ponecháno svému osudu, stejně jako babička, která z nedostatku pozornosti ztrácí přehled o realitě. Ke smůle všech zúčastněných a celé rodiny se Tereza rozhodne v domě zůstat a postarat se o nápravu. Ne všechno ale potřebuje čerstvý vítr a opravu, a aniž by to tušila, vyčistí v rodině daleko víc, než jen zašlé pavučiny.