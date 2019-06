Filmové OKO v Klubu OKO se před prázdninami rozloučí velkolepě. Díky spolupráci s distribuční společností Aerofilms budete mít jedinečnou možnost shlédnout francouzský divácký trhák Neviditelné v české předpremiéře. Kromě samotného promítání na Vás čeká divácká soutěž a další překvapení. Citlivá a empatická komedie vypráví o čtyřech pracovnicích, které se v denním centru na předměstí francouzského města snaží pomoci ženám ve složité životní situaci. Když má být centrum kvůli úřednímu rozhodnutí uzavřeno, jeho zaměstnankyně se nevzdávají a berou situaci do vlastních rukou. Od teď udělají vše pro to, aby svým návštěvnicím pomohly postavit se znovu na vlastní nohy, i když to bude znamenat porušení spousty pravidel. Někdy je totiž potřeba spojit síly, postavit se problémům čelem a jít štěstí naproti!