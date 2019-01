Filmové OKO: King Skate

Kdy: středa 7. listopadu od 20.00, vstupné 100 Kč

Kde: Havlíčkův Brod, Klub OKO

Co: V rámci Filmového OKA bude promítán český dokumentární film z r. 2018 King Skate. Snímek o skejtových počátcích v Česku. Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první pohled. Nekonečnej mejdan. Adrenalin. Kultovní postavy českého a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, nezlomných přátelství a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu.