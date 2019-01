Filmové OKO: Scream for Me Sarajevo

Kdy: středa 14. listopadu od 20.00, vstupné 100 Kč

Kde: Havlíčkův Brod, Klub OKO

Co: V rámci Filmového OKA bude promítán hudební dokument Velké Británie a Bosny a Hercegoviny z r. 2017 Scream for Me Sarajevo. Úžasný příběh o neuvěřitelném rockovém koncertu, který odehrál frontman kapely Iron Maiden Bruce Dickinson v roce 1994 uprostřed obléhání Sarajeva. Záběry z unikátního vystoupení, setkání s těmi, kteří se na koncert dostali a díky kterým se uskutečnil, odhodláni žít si svůj život bez ohledu na zvěrstvo které se dělo kolem nich. Rozhovory s kapelou, se štábem i s ochrankou nás vracejí do kruté a nebezpečné reality. Film o mimořádných lidech prožívajících hrůzy války a o muzikantech, kteří riskovali své životy aby pro ně zahráli.