Havlíčkobrodská padesátka

Havlíčkobrodský Klub českých turistů pořádá již 49. Ročník dálkového a turistického pochodu a cyklojízdy. Start bude v Zasedací místnosti MÚ, V Rámech 1855 od 6.00 do 10.00 hodin (pěší trasy a cyklotrasy od 6 do 10 hodin, dětská „kočárková“ trasa od 8 do 10 hodin, běžecká trasa – prezence v 9.30 hodin, hromadný start v 10 hodin), cíl tamtéž do 18 hodin. Pro pěší jsou připraveny trasy o délkách 6, 13, 25, 36 a 50 km, pro cyklisty 30 a 50 km a dále trasa běžecká dlouhá 7,5 km. Na dětské 6 km trase „Toulavý kočárek“ budou připraveny soutěže a táborák na opékání buřtů. Trasy 13, 25, 36 km a běžecká povedou po NS Bohuslava Reynka. Na startu obdrží každý účastník popis trasy a kopii mapky, v cíli diplom. Trasy pochodu jsou na mapě KČT č. 46 Havlíčkobrodsko 1: 50 000. Pochod se koná za každého počasí. Při chůzi, běhu a jízdě po silnicích je nutné dodržovat pravidla silničního provozu. Děti do 15 let se mohou účastnit akce pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Stravování z vlastních zásob nebo v místních restauracích. Od 7 do10 hodin budou v místě startu pracovnice VZP provádět zdravotnická měření a od 10 hodin budou přítomni členové Klubu sběratelů turistických suvenýrů.