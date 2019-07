Jak se již stalo tradicí, město pořádá každoročně v letních měsících v prostorách náměstí akci nazvanou Havlíčkobrodské kulturní léto, zahrnující letní koncerty, divadelní představení, a letní kulturní víkendy s cílem obohatit kulturní a společenský života ve městě a oživit náměstí. Předposlední červencovou středu se nejdříve na pódiu představí se svým divadelním představením pro děti „O Všudybylovi“ jihočeské Divadlo Studna. „Rozprávkár“ je člověk, jenž má dar vyprávět pohádky. Třeba tu od Hrubína o čarodějnici z temného lesa, jež svou vychytralostí polapila do svých sítí chamtivého krále i s jeho zvědavou dcerou. Vše musí dát do pořádku posel z nebes – Všudybyl. Díky němu princezna zkrotí svou zvědavost, čarodějnice pozná, co je odpuštění a král pocítí lásku. Od 20 hodin pak divadelníky vystřídá rock‘n’rollová kapela ze Žďáru nad Sázavou Doktor Doll.