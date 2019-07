Havlíčkova jazzová ulička s Čarodějkou

V uličce u místního Klubu Čarodějka proběhne další z vystoupení v rámci akce Havlíčkova jazzová ulička. Představí se rumburská jazzová kapela Jazz band Erwina Schrödingera. Hudební formace ze Šluknovského výběžku se zabývá výhradně jazzovými standardy. V repertoáru jsou zařazeny převážně skladby od roku 1912 po 2. světovou válku. K nejznámějším patří např. Swett Georgia Brown, Topsy, All of me, Bye, bye blackbird, Autumn leaves, Black and Blue, Black Orpheus. Z novějších skladeb je zařazeno několik skladeb let šedesátých např. Blue Bossa, Periskop a další. Skladby jsou ve stylu Dixilend, swing, be- bop... prostě melodický jazz.