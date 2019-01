Kdy: úterý až neděle 9.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00, potrvá do 17. února 2019

Kde: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Za kolik: dospělí 30 korun, studenti a senioři 15 korun

Co: Místní Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod požádá výstavu "100 let republiky a osmičková výročí 1918–1938–1948–1968". Výstava se snaží přiblížit dějiny našeho mladého státu poukázáním na vzestupy a pády jednotlivých režimů, které se tu u moci vystřídaly skrze pomníky, plakety a další připomínky doby. Ty rostly a padaly dle potřeby a právě jejich osud nejvíce připomíná vrtkavost každé éry. Výstava chce století republiky představit ne jako kontinuální dějiny jednoho státu, ale jako mnohdy vzájemně se vyvracející období. Každé z nich kladlo důraz na symboly a právě ty se pro nás staly ústředním tématem. Ve dnech 24. 12. až 26. 12. 2018 a 1. 1. 2019 zavřeno.