Hradišťan a Jiří Pavlica & Vlasta Redl s kapelou

Spojení těchto dvou předních uměleckých těles několik let vyprodávalo sály a oslovilo tisíce lidí jedinečným spojením folku, bigbítu a lidové hudby. Byla to jedna z prvních vlaštovek hudby, které se později začalo říkat „world music“. VLASTA REDL a JIŘÍ PAVLICA ve společném vystoupení. Navázali na staré hity, ale připravili i řadu písní nových. Podmanivé melodie, rozmanité texty, plné sbory, skvělé instrumentální výkony a hlavně radost z muzicírování. To všechno se na Vás bude hrnout z podia v místním KD zhruba dvě a půl hodiny.