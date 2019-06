Hubertka Open 2019

Kdy: pátek 7. června od 17.00 a sobota 8. června od 14.00

Kde: Okrouhlička u Havlíčkova Brodu

Za kolik: 550 korun (oba dny), 250 korun v pátek, 400 korun sobota

Proč přijít: Již osmý ročník festivalu Hubertka Open Air v srdci Vysočiny! V pátek se na pódiu od 17 hodin představí punkový Bermudskej Kvádr z Velkého Meziříčí; českobudějovičtí metalcoroví Marked As An Enemy; metalcore-rapcoroví jihomoravští MR.DYNABOOM, modern metalcorová holandská kapela FOR I AM KING; valašskomeziříčští punk-rapoví ELEKTRICK MANN; hardcoroví MERESIEW z Tábora a pardubičtí STREET MACHINE; berounští crossoveroví BIKKINY SHOP; death-metalová kapela S.W.A. a světelský DJ Fíďa - dnb, house, techno. V sobotu zahájí program již ve 14 hodin. Vvystoupí holandští hardcoroví BORN FROM PAIN; alternativne-rockoví pražští KURTIZANY Z 25 AVENUE; nu metaloví MAGMA HOTEL a JIZZ.ASS; slovenští nu metalisti BREAK IT DOWN; metal postoví brňáci ONA; pacovští metalcoroví DEPRESSION ISLAND a pražští ANTHEMS; hardcoroví HOMESICK; rap-coroví SZKRAT ze Zlína; švýcarská nu metalová kapela SICKRET; pražská progres,melodic death core skupina MARINA a humpolečtí hc crossoveroví ALTERNATIVE CORE. V doprovodném programu se představí Slam poetry mistr ČR 2014 ANATOL SVAHILEC, písničkářka DINA, pro děti loutkové divadlo, skákací hrad či aquazorbing.