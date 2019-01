Jak dosáhnout sebevědomí a sebelásky podle Dalajlámy

Koná se ve Family Pointu v Horní ulici. Přednáška Marcely Švecové u lahodného čaje s příjemnou atmosférou. O tom, že dokážete získat sebevědomí, není to otázka „jestli?“, ale jen otázka „kdy?“. Sebevědomí je důležitá složka osobnosti, která určuje, do jaké míry si člověk uvědomuje své možnosti, schopnosti a rezervy, jak se hodnotí a do jaké míry věří ve svou schopnost obstát v životních situacích. S tím vším pak samozřejmě souvisí, zda se má člověk rád a sama sebe si váží.