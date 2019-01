Jan Hrubý & Kukulín

Jan Hrubý, český rockový houslista známý především ze skupin Etc..., Blues Bandu, Framus 5 a v současnosti z Kukulína slaví v prosinci 70 let. Hrál také s Michalem Prokopem a Lubošem Andrštem v akustickém triu (dříve zvané Nu-Trio), v Čundergroundu (ČDG) s Vladimírem Mertou, spolupracoval s Dagmar Andrtovou-Voňkovou a ve studiu nahrával party na desky mnoha skupin (Jazz Q, Marsyas, C&K Vocal, Country Beat Jiřího Brabce; Jan Spálený, Zuzana Homolová, Hana Hegerová). Na počátku 90. let 20. století jej ovlivnil keltský rock, vydává desky se skupinou Kukulín (legendární kapela, jejíž tvorba je inspirována skotskou a irskou tradiční hudbou, ale taky folklórem Balkánu, hudbou barokní i rockovou a v neposlední řadě fantazijním světem J.R.R.Tolkiena), spolupracoval také s Marií Hoffmanovou. V roce 2014 vydal album Společné světy s anglickým harfenistou Seanem Barrym.