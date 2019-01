Kdy: čtvrtek 15. listopadu od 19.00

Kde: Havlíčkův Brod, U Notáře

Co: V rámci akce Poetická místa U Notáře se představí Jan Spálený Trio. Blues černější než černý …je nutně podezřelý… Jan Spálený Trio je komornější verze známějšího uskupení ASPM (Amatérské sdružení profesionálních muzikantů). To vzniklo jako trio s klavíristou a zpěvákem Janem Spáleným, kytaristou a harmonikářem Petrem Kalandrou a saxofonistou Františkem Havlíčkem v roce 1984. Po jejich odchodu se Jan Spálený obklopil převážně jazzovými hráči a pokračoval v kultivaci svého originálního autorského rukopisu. Trio může vystupovat v prostorech, kam by se celá kapela ASPM nevešla. Spolu s Janem Spáleným v něm vystupují Michal Gera a Filip Spálený.