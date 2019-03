Josef Fousek – Zkrátka bez pozlátka

V místním Kině Družba proběhne recitál svérázného českého básníka, písničkáře, humoristy, textaře, spisovatele, cestovatele a fotografa v rámci Chotěbořského jara. O životě, láskách, strastech, událostech smutných i radostných. S nezaměnitelným nadhledem a citem pro výjimečnost okamžiku. Na přelomu 60. a 70. let absolvoval Josef Fousek Lidovou konzervatoř výtvarné fotografie u prof. Jána Šmoka. Do povědomí české veřejnosti se poprvé zapsal jakožto host Miloslava Šimka v pořadech Divadla Semafor, později Divadla Jiřího Grossmanna, kde také účinkoval až do roku 1998. Od roku 1999 vystupuje v Česku i v zahraničí se svými recitály. Pravidelně byl slyšet na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha v pořadu nedělní Dobré jitro.