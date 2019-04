Josef Honys 1919 - 1969

V Galerie výtvarného umění Vysočiny probíhá výstava prací Josefa Honyse (1919 - 1969), výtvarníka a literáta nepohodlného komunistickému režimu, který se ho vytlačit z veřejné scény. Honys zemřel poté, co ho při couvání přejel autobus. „Zemřel za zvláštních okolností, řidič dostal jenom podmínku. A zvláštní na tom je, že ho nejprve zdržel, počkal, až všichni vystoupí, takže Honys odcházel sám, nikdo to neviděl a nikdy se to pořádně nevyjasnilo,“ řekla ředitelka galerie Hana Nováková. Honys, který hledal nové způsoby vyjadřování jak v literární, tak výtvarné tvorbě, slavil úspěchy v zahraničí. Na domácí scéně byl ale takřka zapomenut. Měl výstavy v Terstu, Benátkách, v Paříží, v Buenos Aires, zato doma vystavoval během svého života jen třikrát nebo čtyřikrát. Po roce 1989 se jeho práce poprvé objevily na společné výstavě Písmo ve výtvarném umění v roce 1995. Do většího povědomí se znovu dostal až po roce 2011, kdy vyšly knižně některé jeho básně připravované k vydání už v roce 1969, a po roce 2015, kdy se jeho tvorbě věnovaly některé studentské práce.