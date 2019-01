Kdy: pátek 9. listopadu od 20.00, vstupné 350 Kč

Kde: Chotěboř, Tančírna Panského domu

Co: Karel Kahovec, pěvecká hvězda 60. let pokračuje po smrti Petra Nováka se skupinou George & Beatovens v koncertní činnosti. V programu jsou zařazeny známé Kahovcovy písničky ze 60.let (Paní v černém, Poprava blond holky), rock´n´roll v původní podobě, písně z období spolupráce s Country beatem (Háj modřínů, To se budem príma mít), několik písní z alba Rub a líc či vzpomínka na Petra Nováka, dlouholetého zpěváka skupiny G&B (Povídej, Hvězdičko blýskavá, Já budu chodit po špičkách a další).