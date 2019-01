Knycká pětihodinovka aneb Potíme se pro slané. Výtěžek z akce pořadatelé věnují Klubu nemocných cystickou fibrózou, který peníze dále rozdělí potřebným. Zdolávat se bude opakovaně okruh dlouhý čtyři kilometry, a to v časovém limitu pět hodin. Trať závodu vede převážně lesem, přes louku a polní cestou. Krátká část vede po místní, málo frekventované komunikaci. Každý účastník může začít i skončit kdykoliv mezi 13. a 18. hodinou. Vítězí běžec s nejvyšším počtem uběhnutých kol. I letos se soutěží ve všech věkových kategoriích. Od novorozenců v kočárku až po veterány. Startovné je 160 korun při registraci do 1. června a 200 korun na místě. Děti od narození až do 14-ti let startovné neplatí. Kdo by chtěl nemocné cystickou fibrózou podpořit větším obnosem, může svůj příspěvek vhodit do kasičky, která bude umístěna na startu závodu.