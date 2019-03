Komentovaná prohlídka výstavy „Femme fatale“

Místní galerie výtvarného umění zve ke zhlédnutí komentované prohlídky výstavy FEMME FATALE aneb české umělkyně s pařížskou zkušeností, kterou Vás provede kurátorka výstavy Mgr. Daniela Růžičková. Výstava představuje návštěvníkům díla českých malířek a sochařek, které se v době, kdy to bylo především výsadou mužů, vydaly do „velkého světa“, do Paříže, aby zde, v Mekce všech umělců přelomu 19. a 20. století, načerpaly podněty pro svou tvorbu. Představena jsou díla autorek tvořících v Paříži v prvních třech desetiletích 20. století. Pomineme –li známou průkopnici českého malířství Zdeňku Braunerovou, byla jednou z prvních i Marie Galimberti-Provázková, kterou ve dvacátých letech 20. století následovaly čerstvé absolventky Akademie výtvarných umění, malířky Věra Jičínská, Milada Marešová, Vlasta Vostřebalová – Fischerová, sochařky Mary Durasová či Marta Jirásková, nebo solitérní umělkyně Julie Winterová Mezerová, Linka Procházková či Božena Jelínková Jirásková.