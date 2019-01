Koncert Evy Turnové a Eturnity

V rámci letních koncertů na zahradě Kavárny U Notáře proběhne vystoupení Evy Turnové a její doprovodné skupiny Eturnity. Herečka, zpěvačka, skladatelka, textařka, baskytaristka, překladatelka a publicistka Eva Turnová působila ve skupinách Odvážná srdce (1989–1993), DG 307 (1995–2001), Půlnoc, Zbytky charismatu (1997–1999). V roce 2000 si pořídila vlastní hudební projekt Eturnity. V letech 2001 až 2015 hrála i se skupinou The Plastic People of the Universe. Profesně se ke kytaře prvně dostala v Žižkovském divadle - v představení Shakespearovy Bouře. Jejím pomocníkem a zkušenějším rádcem byl tehdy David Matásek. Ten se stal také na několik let jejím manželem. Eva Turnová absolvovala studium češtiny a anglického jazyka na Karlově univerzitě. Složila hudbu k reklamám i filmům, má vlastní CD. Vydala knihu sloupků Turnový háj.