Koncert kapel zakázanÝovoce & JAKSI TAKSI

Kapely zakázanÝovoce & JAKSI TAKSI navazují na úspěšné podzimní 13 LET OFFLINE TOUR. Během dubna 2019 objedou celkem devět měst, jednou z jejich zastávek se stane i Klub OKO v Havlíčkově Brodě. Na koncertech obě kapely představí své novinkové singly. zakázanÝovoce, česká punk rocková hudební kapela ze středočeských Říčan je již 14 let na scéně! Od roku 2005, kdy kapela vznikla, natočila 7 studiových alb, 15 videoklipů a odehrála 800 koncertů. Začátkem roku 2016 kapela zakázanÝovoce přišla s novou tváří a obměňuje sestavu, představila se na hlavní stage Masters of Rock a dalších velkých festivalech, odjíždí turné s kapelou HARLEJ. Na podzim 2017 se zakázanÝovoce stalo hlavním hostem velkého halového turné kapely HORKÝŽE SLÍŽE, která čítalo 25 koncertů. V loňském roce kapela vyjela s kapelami Jaksi Taksi a By The Way na Šťastných 13 let tour, na kterém započaly oslavy 13 narozenin. V roce 2019 se zakázanÝovoce vrací konečně po třech letech k původnímu hudebnímu žánru a v obměněné sestavě finalizuje dva nové singly, které volně navazují na připravované jarní OUTSIDER TOUR. Na turné se opět představí spřátelená pražská pop-punková hudební kapela Jaksi Taksi, založená roku 1992 bubeníkem Alešem a tehdejším kytaristou Radkem. Kapela postupně přešla od punk rocku k pop punku a je oblíbená hlavně u mládeže. Pravděpodobně největší hit kapely je píseň Škola z CD Zachovejte paniku!. Jako speciální host se tentokrát představí ústecká rocková kapela IDIO & IDIO.