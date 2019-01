Koncert Skinny Molly, Pumpa, Traffic Jam

Kdy: pátek 2. listopadu od 20.00

Kde: Havlíčkův Brod, Klub OKO

Co: V Klubu Oko proběhne koncert tří kapel. Od 20 hodiny se představí PUMPA. Kapela v čele s Michalem Němečkem zahraje nejlepší skladby ze svého jižanského repertoáru (O tom to může bejt, Tak tradá!, Hodim si lano, Volný styl). Repertoár kapely je inspirován hudbou Lynyrd Skynyrd, ZZ TOP, Johnnyho Wintera či AC/DC. Pamětníci si vzpomenou na první (a do loňského roku na dlouho poslední) vystoupení Pumpy v Havlíčkově Brodě v programu soutěžní přehlídky Rocková Vysočina v KD Ostrov (1986). Od půl desáté bude pódium patřit americkým rockerům SKINNY MOLLY. Jižanský název kapely z amerického Nashville přímo odkazuje na příslušnost a provázanost se známou floridskou líhní největších legend jižanského rocku, kterými jsou LYNYRD SKYNYRD, BLACKFOOT a MOLLY HATCHET. Kapelu založil v roce 2004 kytarista, zpěvák a skladatel Mike Estes, který část devadesátých let prožil právě v kapele LYNYRD SKYNYRD. Tvorba SKINNY MOLLY představuje (v intencích jižanského rocku) zdařilý mix country a hutnějšího rocku. Koncertní setlist slibuje zhruba polovinu vlastní tvorby a polovinu skladeb od bývalých členů, samozřejmě nebude chybět erbovní jižanská hymna „Sweet Home Alabama“. Koncert v Oku bude historicky prvním koncertem SKINNY MOLLY na Vysočině. Jako host s kapelou vystoupí výtečný kytarista Pavel Marcel. Závěr večera bude patřit od 23.30 kapele TRAFFIC JAM. Současný repertoár kapely vzniklé v roce 1998 tvoří asi 40 skladeb, které si sami aranžují. Jedná se o nejrůznější bluesové standardy, instrumentální skladby s bluesovými, rockovými, jazzovými či rock´n´rollovými prvky. V play listu najdeme skladby B.B.Kinga, Willie Dixona, Kenny Wayne Shepherda, Erica Claptona, Led Zeppelin, Wiil J. Hammonda a mnoha dalších. Těžištěm jsou ale stále kompozice ve dvanácti taktové harmonii.