Koncert Vladimíra Mišíka & ETC

V náhradním termínu se uskuteční vystoupení Vladimíra Mišíka, jedné z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Vladimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. Do současné chvíle vydala kapela desítku řadových alb, řadu kompilací a také 1 DVD k 60. narozeninám Vladimíra Mišíka. Jako předkapela se představí uskupení JADA Band