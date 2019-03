Divadelní spolek JenTak Havlíčkova Borová zve místního kina na divadelní hru mladé české autorky Šárky Fenykové v režii Hanky Tonarové s názvem Kurz efektivního rodičovství, komedii o tom, co vše může způsobit jedna zapomenutá žádost o adopci. Hra vypráví osudy dvou rodin, které spojuje vzájemné přátelství jak rodičů, tak dětí. Rodině Povolných se jednoho dne ozvou se zprávou, že pro ně konečně mají k adopci dítě, o které před léty, než se jim podařilo zplodit vlastní děti, nyní již téměř dospělé, žádali. Paní Jolana je představou miminka přímo nadšena. Vzniklou situaci však odlišné vnímají jak manžel Václav, tak dvojčata Ema a Jiří, kteří začnou dělat vše pro to, aby matku od úmyslu pořídit jim sourozence odradily. Jolana všechny nastražené léčky nakonec prokoukne a vyrazí do protiútoku…