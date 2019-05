Lenka a Václav Špillarovi – Maroko život v sousedství Sahary

V podkroví místní knihovny proběhne cestopisná přednáška Lenky a Václava Špilarových. Výlet do dávných časů, do pohádek Tisíce a jedné noci, do země hlubokých kontrastů. Zavítáte do historických měst jako je Marakesh, Taroudant, Sidi Ifni či Essaouira, jejichž staré mediny překypují životem. Zavedou vás do téměř nenavštěvovaných, před světem ukrytých, údolí jižního Maroka, kde zub času pomalu, ale jistě rozrušuje kdysi úžasná opevněná rodinná sídla zvaná kasby. Poznáte, jak velmi se liší naše vžité představy o Maroku od skutečnosti, kterou žije tato země geograficky nám tak blízká, fakticky však místy od nás vzdálená o celá staletí.