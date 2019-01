Kdy: pondělí 12. listopadu od 19.00, vstupné 440/420/400 Kč

Kde: Havlíčkův Brod, Městské divadlo a kino Ostrov

Co: Bratislavské Hudobné Divadlo uvede hru Roberta Thomase v režii Lubomíra Vajdičky „Mandarinková izba“. Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí vtipné jednoaktové příběhy s překvapivým, někdy přímo detektivním závěrem. Čtyři herci se převtělují do více postav a osudů. Všechny se odehrávají v malém pařížském hotelu a v záhadném pokoji, zvaném mandarinkový, který má svůj vlastní příběh. Mandarinková izba dává prostor režisérovi i hercům vrátit se k schopnosti využit divadelní řemeslo v nejlepším smyslu slova. Každý herec má v této komedii mnoho převleků, např. Maroš Kramár jich má ve dvouhodinovém příběhu až osm. Herecky náročné dílo, které je podané s lehkostí a s humorem. Výjimečné divadelní představení, které již 17 sezon baví nejen bratislavské publikum. Účinkují Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Tapolský a Bibiana Ondrejková. Představení je nevhodné pro děti do 15 let. Délka představení asi 120 min.