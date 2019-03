Loutkové Sváťovo divadlo zve do sálu místního městského kina na pohádku pro děti Máša a tři medvědi. Máša žije v domečku u lesa, kam často chodí na procházku. Jednoho dne zabloudí a neví kudy dál. Najednou se ocitne na pasece, kde stojí krásná chaloupka. Je jí zima a také má hlad, a tak neváhá a vejde dovnitř i bez pozvání. V chaloupce je útulno a moc hezky to tam voní. To ale ještě neví, kdo tu doopravdy bydlí…Známou českou pohádkou vás provedou překrásné dřevěné loutky.