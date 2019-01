V sobotu vyjede z Chotěboře tradiční Mikulášská mašinka. Jde o zvláštní historický vlak, který všechny malé i velké doveze na „Andělskou stezku“ a do pekla za čerty. Ve vlaku platí speciální jízdenky, které jsou v Chotěboři k zakoupení před nástupem do vlaku (jednotlivá jízdenka stojí 50 Kč, rodinná pro max. 4 osoby 150 Kč). Dětští účastníci na zpáteční cestě za odměnu od Mikuláše obdrží dárek. Mikulášská mašinka bude z Chotěboře odjíždět ve 13, 14.45 a 16 hodin a zhruba za hodinu se vláčkem zase vrátí do Chotěboře. V provozu také bude bezplatný Andělský autobus, který z náměstí a od parku Václava Fialy pojede na nádraží v Chotěboři. Z náměstí bude vyjíždět vždy 30 a 15 minut před odjezdem každého spoje Mikulášské mašinky a po návratu vláčku nabídne také cestu zpět z nádraží.



Kdy: sobota 1. prosince ve 13.00, 14.45 a 16.00

Kde: Chotěboř, nádraží ČD