Máte rádi příběhy s happy endem? Tak pojďte jeden vytvořit! Chcete koukat na filmy, bavit se, potkat zajímavé lidi a ještě pomoci dobré věci? Tak vyrazte na Mimořádný filmový festival Krucemburský výtah, který je součástí charitativní akce Dáme výtah. Těšte se na filmové a seriálové lahůdky, pestrý doprovodný program a spoustu dalších zážitků!Festival má svoji znělku, ve které si spolu s občany Krucemburku zahrála také Erika Stárková, která zářila v seriálu MOST! v roli Pavla. Festival zahájí Radek Bajgar, který osobně uvede svůj letošní film Teroristka, dále uvidíte třeba dokumet King Skate, ale hlavně tu nejlepší filmovou klasiku: Svěrák, Smoljak, Tarantino, Coppola, Prušinovský, Lipský, Podskalský, Hertz, bratři Coenové, Forman, Ondříček a další. Bude to palba filmů s dobrým koncem. Na programu jsou i seriály - celý MOST! a Zkáza Dejvického divadla. Bát se budete u slovenské Trhliny a na své si přijdou i milovníci fantasy, kteří si nenechají ujít završení série Avengers: Endgame. Celkem je naplánováno 47 projekcí v 5 kinech. I další program je pestrý. Kromě filmů se těšte na doprovodné akce (zahajovací ceremoniál s ohňostrojem, výstavy, koncerty, ale také koupání). Potkáte tu i známé tváře – hlavními hosty budou Radek Bajgar (Teorie Tygra, Teroristka) a Michal Reitler (MOST!, Dukla, Metanol).

Kompletní program na http://www.krucemburk.cz/aktuality/mimoradny-filmovy-festival-krucembursky-vytah-20-23.6.2019-krucemburk.