Na Stojáka LIVE

V žižkovské Hodovně se dá nakrmit nejen pokrmem, ale i zábavou. Přijďte si dát svojí porci Na Stojáka, největší a nejznámější stand up formace v České republice, která má přes 200 živých vystoupení ročně, do letní zahrádky v areálu restaurace. Již patnáct let stand upu v Česku. Servírovat se bude Lukáš Pavlásek, Daniel Čech, Karel Hynek a Arny - Arnošt Frauenberg. Vstup bude umožněn již od 17 hodin, kdy se můžete občerstvit nabídkou z grilu a osvěžit točeným pivem či lahodným koktejlem. Sezení pro každého je samozřejmostí.