Noční prohlídky hradu

Divadelně zpracované noční prohlídky (od 20.00 do 22.15 a od 22.30 do 23.45), přímo „ušité“ pro místní hrad. Účastníky chronologicky zavedou do historie tohoto místa, bohatého na dějinné události. Vystupují zde jednotliví majitelé panství, vojáci, žoldnéři, děvečky, kat, pacholci i kavalíři. Není nouze o místní pověsti, strašidla a přijde i Jaroslav Hašek. Divácky velmi úspěšné a atraktivní přiblížení české historie. Během večera probíhá soutěž a rozdávají se stříbrňáky. Ten, kdo bude mít nejvíce, je pak pasován na rytíře…To vše a ještě mnohem více čeká při výjimečné cestě za tajuplnou historií tohoto hradu. Prohlídka trvá cca 90 minut a je nutná rezervace na tel. 606 480 708 nebo na e-mailu: zdenek@sigri.cz.