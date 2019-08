V kempu Moře proběhne představení jaroměřského Loutkového divadla Maminy, které zahrají nádhernou a originální pohádku O černé a bílé Fróně. Děti budou uchváceny krásnými loutkami vlastní výroby a vývojem děje. Hru Černá a Bílá Fróna na motivy vlámské pohádky napsala Jana Dvořáčková. Je to příběh o matce, která měla dvě dcery, tu krásnou nenáviděla a chtěla zničit, ale díky vzájemnému vztahu obou sester se to nepovedlo. Do hry jsou zapojeni i malí diváci, kteří přicházejí udělat ze svých ručiček most, aby Bílá Fróna mohla přejít jezero.