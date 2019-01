Poběžíme pro charitu. V pořadí již 6. ročník charitativního běhu O pohár starosty Bezděkova. To je akce, kterou v sobotu 26. května organizují společně atletický oddíl TJCHS Turbo Chotěboř, obec Bezděkov a bezděkovský Sbor dobrovolných hasičů.

Běžecký závod se koná v sobotu 26. května v 15 hodin odpoledne. Prezentace závodníků trvá od 13.45 do 14.45 hodin. Trať hlavního běhu měří 7,3 kilometru. Trať pro děti je v délce od 100 do 900 metrů. Partnerem závodu je společnost NORTHERN DESIGN. Ta věnuje za každého účastníka v hlavním běhu, který uběhne trať do 60 minut včetně, 50 korun pro nadaci Dobrý anděl.

Dále společnost vypisuje prémii 1000 korun za překonání traťového rekordu v kategorii mužů a žen zvlášť. Současní držitelé nejlepších časů jsou Leoš Pelouch v kategorii mužů s výkonem 23:48 (z roku 2014) a u žen je to Markéta Gajdorusová časem 28:19 (z roku 2016). Oba jsou z SK Chotěboř. Na vítěze čekají i letos poháry a diplomy.