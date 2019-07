Otevřená badatelna – Krajinou Josefa Václava Neudoerfla

Otevřená badatelna v místním Městském muzeu (zámek) je cyklem seminářů pro veřejnost, doplňkem drobných výstav instalovaných v badatelně muzea a které vychází z aktuální výstavy, jsou kombinací přednášky, volné besedy a přímého vstupu do vybraných sbírek. Účastníci se tak dostanou sbírkám tak blízko, jak to běžná výstava nikdy neumožní. Seminář o významném chotěbořském občanovi, učiteli Josefu Václavovi Neudoerflovi. Do Chotěboře se přistěhoval a zde zakotvil. Zamiloval si město i jeho okolní krajinu. Psal knihy, třeba o Doubravce, organizoval výstavy a v roce 1885 se stal prvním správcem našeho muzea, které tak v podstatě založil. V muzeu nám po něm zůstala řada stop, včetně rozsáhlé knihovny. Programem o J. V. Neudoerflovi si tak zároveň přiblížíme projekt Muzea krajiny J. V. Neudoerfla a výzkumný projekt Historie muzejní knihovny.