Otevřená badatelna – Posezení s Františkem Palackým

Otevřená badatelna je cyklem seminářů pro veřejnost, doplňkem drobných výstav instalovaných v badatelně muzea a které vychází z aktuální výstavy, jsou kombinací přednášky, volné besedy a přímého vstupu do vybraných sbírek. Účastníci se tak dostanou sbírkám tak blízko, jak to běžná výstava nikdy neumožní. První virtuální muzeum – Muzeem odkazu Františka Palackého – se hlásí k jednomu z nejvýznamnějších „lufťáků“ našeho kraje. František Palacký, otec českého dějepisu a Otec národa tady jezdil v létě, aby si zde odpočinul a aby zde pracoval na svém velkém díle. Seminář přiblíží život a dílo tohoto velkého Čecha, oživí mnoho z toho, co nás kdysi učili.